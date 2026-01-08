Vorteilswelt
Slalom-Sensationsmann

Neureuther gratuliert – doch dann passiert das!

Ski Alpin
08.01.2026 07:01
Felix Neureuther (li.) litt mit Eduard Hallberg mit.
Felix Neureuther (li.) litt mit Eduard Hallberg mit.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, GEPA)

Da leidet auch Felix Neureuther mit! Deutschlands Ex-Ski-Held und nunmehriger TV-Experte gratulierte Eduard Hallberg beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio bereits zum Sieg, doch plötzlich passierte dem Finnen kurz vor dem Ziel noch ein Fehler.

Zur Halbzeit war Eduard Hallberg in Madonna sensationell in Führung gelegen. Und auch im zweiten Durchgang zeigte der 22-Jährige eine bärenstarke Fahrt. Kurz vor seiner Zieleinfahrt zog Felix Neureuther, der für den Bayerischen Rundfunk das Rennen kommentierte, den Hut: „Das ist so gut gefahren, das ist so schlau! Eduard Hallberg, ich gratuliere …“

Zwölf Hundertstel fehlen auf ersten Sieg
Genau in diesem Moment unterlief Hallberg ein kleines Malheur, das dem Überraschungsmann den Sieg kostete. Nur hauchdünn, genauer gesagt um zwölf Hundertstel, musste sich der Finne am Ende dem französischen Olympiasieger Clement Noel geschlagen geben. Hallberg ärgerte sich kurz im Zielraum, auch Neureuther litt in seiner Kommentatoren-Kabine mit. 

Lesen Sie auch:
Manuel Feller schied in Madonna aus.
Watschn in Madonna
Deutliche Kritik an ÖSV-Läufern und Kurssetzungen
08.01.2026
Flutlicht-Slalom
ÖSV kassiert Watschn bei Noel-Triumph in Madonna
07.01.2026

Wenig später konnte Hallberg jedoch schon wieder lachen. Im November hatte er beim Slalom von Levi seinen ersten Podestplatz im Weltcup errungen. In Madonna legte er nun am Mittwoch mit Platz zwei nach. Und sein erster Sieg ist wohl nur noch eine Frage der Zeit …

