Nach „Shopping“: Auch Kommandant macht Werbung

„Es gibt nichts, was wir den Soldaten im Dienst nicht zur Verfügung stellen könnten. Beispielsweise haben wir fünf verschiedene Rucksäcke oder eigene Sommer- und Winterhandschuhe“, lobt Oberst Michael Bauer die neue Uniform-Ausstattung des Bundesheeres. „Unsere Ausrüstung ist wirklich spitze und erst nach einer praktischen Erprobungsphase, unter Einbindung der Truppe, in Serie produziert worden. Also warum soll man etwas zukaufen?“