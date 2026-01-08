Vorteilswelt
Wirbel beim Bundesheer

Nach „Shopping“: Auch Kommandant macht Werbung

Oberösterreich
08.01.2026 06:00
Der Kommandant der Ennser Heeresunteroffiziersakademie mit dem Shop-Betreiber
Der Kommandant der Ennser Heeresunteroffiziersakademie mit dem Shop-Betreiber

Neue Aufregung in der Causa um Soldaten, die Reklame für einen privaten Ennser Military-Privatstore gemacht hatten: Wie sich nun herausstellte, ist auch der Chef, der in Enns ansässigen Heeresunteroffiziersakademie (HUAK), unter anderem auf TikTok, Instagram und Facebook als Werbeträger zu sehen.

„Es gibt nichts, was wir den Soldaten im Dienst nicht zur Verfügung stellen könnten. Beispielsweise haben wir fünf verschiedene Rucksäcke oder eigene Sommer- und Winterhandschuhe“, lobt Oberst Michael Bauer die neue Uniform-Ausstattung des Bundesheeres. „Unsere Ausrüstung ist wirklich spitze und erst nach einer praktischen Erprobungsphase, unter Einbindung der Truppe, in Serie produziert worden. Also warum soll man etwas zukaufen?“

