Swift sagt Sorry: ORF zeigt überraschend Konzert

„Swifties“ ließen sich nicht unterkriegen

Trotz der Enttäuschung um die abgesagten Konzerte in Wien ließen sich die Fans in den letzten Tagen nicht unterkriegen. Unzählige Menschen hatten sich am Donnerstag in der Corneliusgasse in Wien-Mariahilf versammelt, um Freundschaftsarmbänder zu tauschen und zusammen zu singen.