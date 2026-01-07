Aufnahmezentrum zu: Ukrainer auf der Straße?

Aus dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kommt etwa die Kritik: Wien habe die meisten Ukrainer versorgt und erwarte sich, dass die Lasten auf Bund und andere Bundesländer fair aufgeteilt werden.

Bei der Konferenz der Flüchtlingsreferenten im Dezember in Linz haben unterdes alle Bundesländer die Forderung an den Bund, die Erstversorgung zu koordinieren, bekräftigt, heißt es weiter.