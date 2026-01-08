39-Jährige starb: Kätzchen trauern um ihr Frauerl

Tierretter selbst in Not

Hofegger spricht von einer Tiergeschichte voller Trauer, die zeigt, wie sehr selbst kleine Herzen Verlust spüren. Während die Mostpfoten-Hilfe verzweifelt versucht, die Lücke zu füllen, kämpfen die Tierretter selbst aktuell um das finanzielle Überleben. Wie berichtet, machen die immer höher werdenden Kosten dem Verein zu schaffen. 75.000 Euro musste man im Vorjahr an Kosten für Futter, Strom oder für Tierärzte bezahlen. Weil aber die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist, mussten die Ehrenamtlichen einiges aus der eigenen Tasche bezahlen. „Wir bleiben bestehen, aber das Ausmaß wird kleiner werden“, so Präsidentin Michaela Reitbauer.