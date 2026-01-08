Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Heim gesucht

39-Jährige starb: Kätzchen trauern um ihr Frauerl

Niederösterreich
08.01.2026 06:30
Die verwaisten Katzerl suchen nach einem bleibenden Zuhause. Wer ihnen Geborgenheit schenken ...
Die verwaisten Katzerl suchen nach einem bleibenden Zuhause. Wer ihnen Geborgenheit schenken will: 0664/ 4306081.(Bild: Hofegger)

Sie maunzen herzzerreißend nach dem Frauerl – doch dieses wurde aus dem Leben gerissen: Die Mostpfoten-Hilfe aus Rabenstein (Niederösterreich) sucht warme Plätze für die Waisen „King“ und „Fee“.

0 Kommentare

Es war ein Dezembermorgen, der alles veränderte. Denn das 39-jährige Frauerl der beiden Schmuser aus Ternitz wachte an diesem Tag nicht mehr auf. Kein sanftes Streicheln über das Fell, kein leises Rufen nach den kleinen Wesen – plötzlich war die Wärme weg, die für die beiden alles bedeutet hatte. Doch Gott sei Dank gibt es auch für hilflose Wesen auf vier Pfoten Schutzengel.

Die „Tierrettung Mostpfoten-Hilfe“ aus dem Pielachtal übernahm die beiden, doch schnell war klar: Diese Katzen suchen verzweifelt nach Nähe. „Man sieht in ihren Augen, dass sie nicht verstehen, warum ihre Behüterin nicht mehr da ist“, so die Tierfreundin Karin Hofegger erschüttert.

(Bild: Hofegger)
(Bild: Hofegger)

„Sie suchen eine Ersatzmutti, jede Berührung, jedes Schnurren ist von unseren Schützlingen ein stummes Maunzen nach Geborgenheit“, setzt sie fort. „King“ und „Fee“ drücken sich genau deswegen an die Helfer, folgen ihnen auf Schritt und Tritt. Die eindringliche Bitte von Karin Hofegger bei der Suche nach einem neuen Zuhause: „Die verwaisten Samtpfoten sind zusammen aufgewachsen, unzertrennlich und werden deshalb nur gemeinsam abgegeben.“

Lesen Sie auch:
„Walker“ ist eines der Tiere, um die sich der Verein kümmert.
Ungewisse Zukunft
Geldsorgen: Tierretter stehen mit Rücken zur Wand
07.01.2026

Tierretter selbst in Not 
Hofegger spricht von einer Tiergeschichte voller Trauer, die zeigt, wie sehr selbst kleine Herzen Verlust spüren. Während die Mostpfoten-Hilfe verzweifelt versucht, die Lücke zu füllen, kämpfen die Tierretter selbst aktuell um das finanzielle Überleben. Wie berichtet, machen die immer höher werdenden Kosten dem Verein zu schaffen. 75.000 Euro musste man im Vorjahr an Kosten für Futter, Strom oder für Tierärzte bezahlen. Weil aber die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist, mussten die Ehrenamtlichen einiges aus der eigenen Tasche bezahlen. „Wir bleiben bestehen, aber das Ausmaß wird kleiner werden“, so Präsidentin Michaela Reitbauer.

Spendenkonto für die „Tierrettung Mostpfoten-Hilfe“: 
AT36 2025 6000 0190 1446

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
120.985 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
113.180 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.363 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf