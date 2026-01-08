Marko Arnautovic ist in der Hofburg eingeladen

Der amüsante Schlagabtausch zwischen Van der Bellen und Marko Arnautovic ging in die nächste Runde, Letzterer sagte in seiner Video-Botschaft: „Sie meinten, dass wir weiterreden, wenn wir im Juli den Pokal mit nach Wien bringen. Jetzt ist er im Jänner schon da – wie schaut’s aus?“, scherzte der Rekord-Torjäger. Van der Bellen, der einen Feiertag in Aussicht gestellt hatte, falls Österreich im Juli den WM-Titel holt, konterte: „Sie sind in der Hofburg herzlich willkommen, dann können wir das Thema gerne weiter besprechen.“