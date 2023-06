Im Alter noch Eltern werden: Was halten Sie davon?

Es war eine große Überraschung, als die zu dem Zeitpunkt fünfzigjährige Naomi Campbell 2021 verkündete, dass sie Mutter geworden war. Auch Al Pacino ist mit über achtzig Jahren noch einmal Vater geworden. Aber nicht nur bei Prominenten kommt es häufiger vor, dass sie sich in höherem Alter für Kinder entscheiden. Dabei birgt eine solche Entscheidung gewisse Risiken, nicht nur für die Schwangere. Zugleich kann es aber auch von Vorteil sein, beispielsweise schon voll im Leben zu stehen. Forscher haben zudem auch herausgefunden, dass Kinder von älteren Eltern tendenziell braver sind. Was denken Sie: Gibt es einen perfekten Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Welche Altersspanne halten Sie für vernünftig? Worin sehen Sie Vor- und Nachteile einer späteren Elternschaft? Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion dazu in der Kommentarsektion.