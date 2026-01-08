Ex-Dorfchef brachte sich versehentlich vor Gericht

Vorwürfe gegen Amtsleiter

Doch es stellte sich heraus, dass er für alles verantwortlich war. Auf einer Bestätigung über die Flächenwidmung war nämlich sein „Sanctus“ zu finden. „Mir ist unerklärlich, wie es zu meiner Unterschrift kam“, gab der Alt-Bürgermeister vor der Polizei zu Protokoll und bezichtigte seinen ehemaligen Amtsleiter, die Signatur womöglich gefälscht zu haben.