Nächster Zug im Kampf mit Wiener „Hickhack-Hacker“

Harte Zahlen zu Gastpatienten

Tatsächlich habe es 68.000 stationäre Aufenthalte von Niederösterreichern in Wien gegeben. Umgekehrt waren es 12.000 Wiener in NÖ-Kliniken. 490.000-mal gingen Landsleute in Wiener Ambulanzen, 77.000-mal besuchten die Bewohner der Bundeshauptstadt im benachbarten Bundesland die Ambulanzen. Bei Personal- und Gesamtkosten sind die Wiener gegenüber jedem anderen Bundesland deutlich voraus. Das belegte Bett kostet pro Tag in NÖ 1647 Euro, im Bundesschnitt 2015 Euro und in Wien 2624 Euro.