Nächster Zug im Kampf mit Wiener „Hickhack-Hacker“

Im immer mehr ausufernden Konflikt von Niederösterreich und dem Burgenland mit Wien legt nun der blaugelbe Spitalsbetreiber LGA Fakten auf den Tisch und hebt damit nicht nur seine Leistungen hervor, sondern vergleicht auch, wie viele Wiener in Niederösterreich und umgekehrt behandelt wurden.
Unhaltbar Zustände mit niederösterreichischen Patienten, die in Wiener Krankenhäusern einfach vor die Tür gesetzt oder gleich vorweg abgelehnt werden, gibt es derzeit im Gesundheitswesen. Das reicht mittlerweile auch der Landesspitze, die bereits mit Klagsdrohungen gegen Wien und den dort verantwortlichen Stadtrat Peter Hacker öffentlich ausrückte.
Noch vor Weihnachten rief der NÖ Landtag die Bundesregierung zu Hilfe, um den „Hickhack-Hacker“ von seinem „inakzeptablen und rechtswidrigen“ Kurs abzubringen, die „Krone“ berichtete. Unbestritten ist, dass Niederösterreich auf Bundesmittel verzichtet, damit sich Wien bestmöglich um die medizinische Versorgung der Landsleute kümmern kann.
155.000 Operationen im Jahr 2024
Abseits der politischen Diskrepanzen legt der blau-gelbe Betreiber aller Spitäler im Land – die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) – Zahlen auf den Tisch und hebt damit auch seine beachtlichen Leistungen hervor. Der Arbeitgeber von mehr als 28.000 Jobs betreibt 7100 Klinikbetten und 6000 Pflegeplätze. 2024 verzeichnete er 3,3 Millionen ambulante Kontakte, 311.000 stationäre Aufenthalte und führte 155.000 Operationen durch. In den Häusern gab es 11.400 Geburten.
Harte Zahlen zu Gastpatienten
Tatsächlich habe es 68.000 stationäre Aufenthalte von Niederösterreichern in Wien gegeben. Umgekehrt waren es 12.000 Wiener in NÖ-Kliniken. 490.000-mal gingen Landsleute in Wiener Ambulanzen, 77.000-mal besuchten die Bewohner der Bundeshauptstadt im benachbarten Bundesland die Ambulanzen. Bei Personal- und Gesamtkosten sind die Wiener gegenüber jedem anderen Bundesland deutlich voraus. Das belegte Bett kostet pro Tag in NÖ 1647 Euro, im Bundesschnitt 2015 Euro und in Wien 2624 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.