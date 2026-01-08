Vorteilswelt
Gastpatienten-Streit

Nächster Zug im Kampf mit Wiener „Hickhack-Hacker“

Niederösterreich
08.01.2026 06:00
Im Gastpatientenstreit mit Wien führt der heimische Spitalsbetreiber LGA nun harte Zahlen ins ...
Im Gastpatientenstreit mit Wien führt der heimische Spitalsbetreiber LGA nun harte Zahlen ins Feld (Symbolbild).(Bild: BKH St. Johann/Egger)

Im immer mehr ausufernden Konflikt von Niederösterreich und dem Burgenland mit Wien legt nun der blaugelbe Spitalsbetreiber LGA Fakten auf den Tisch und hebt damit nicht nur seine Leistungen hervor, sondern vergleicht auch, wie viele Wiener in Niederösterreich und umgekehrt behandelt wurden.

Unhaltbar Zustände mit niederösterreichischen Patienten, die in Wiener Krankenhäusern einfach vor die Tür gesetzt oder gleich vorweg abgelehnt werden, gibt es derzeit im Gesundheitswesen. Das reicht mittlerweile auch der Landesspitze, die bereits mit Klagsdrohungen gegen Wien und den dort verantwortlichen Stadtrat Peter Hacker öffentlich ausrückte.

Noch vor Weihnachten rief der NÖ Landtag die Bundesregierung zu Hilfe, um den „Hickhack-Hacker“ von seinem „inakzeptablen und rechtswidrigen“ Kurs abzubringen, die „Krone“ berichtete. Unbestritten ist, dass Niederösterreich auf Bundesmittel verzichtet, damit sich Wien bestmöglich um die medizinische Versorgung der Landsleute kümmern kann.

155.000 Operationen im Jahr 2024
Abseits der politischen Diskrepanzen legt der blau-gelbe Betreiber aller Spitäler im Land – die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) – Zahlen auf den Tisch und hebt damit auch seine beachtlichen Leistungen hervor. Der Arbeitgeber von mehr als 28.000 Jobs betreibt 7100 Klinikbetten und 6000 Pflegeplätze. 2024 verzeichnete er 3,3 Millionen ambulante Kontakte, 311.000 stationäre Aufenthalte und führte 155.000 Operationen durch. In den Häusern gab es 11.400 Geburten.

Harte Zahlen zu Gastpatienten
Tatsächlich habe es 68.000 stationäre Aufenthalte von Niederösterreichern in Wien gegeben. Umgekehrt waren es 12.000 Wiener in NÖ-Kliniken. 490.000-mal gingen Landsleute in Wiener Ambulanzen, 77.000-mal besuchten die Bewohner der Bundeshauptstadt im benachbarten Bundesland die Ambulanzen. Bei Personal- und Gesamtkosten sind die Wiener gegenüber jedem anderen Bundesland deutlich voraus. Das belegte Bett kostet pro Tag in NÖ 1647 Euro, im Bundesschnitt 2015 Euro und in Wien 2624 Euro.

