Football-Liga kommt mit Fürsten-Power nach Wien

Nach dem Bekanntwerden der Teilnahme der Franchise der Vienna Vikings an der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE) macht Wien nun ein zweites Mal in diesem Zusammenhang Schlagzeilen. Die Liga macht Österreichs Metropole zum Standort ihrer Zentrale und so zum Mittelpunkt des professionellen American Football in Europa.
Die UNO, die OPEC oder der europäische Handballverband haben es mit ihren Büros vorgemacht. Nun schlägt auch Europas Profi-Football sein Hauptquartier in Wien auf. „Es war viel Arbeit, aber jetzt ist es vollbracht“, freut sich Robin Lumsden.
