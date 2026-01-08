Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa

Er wurde mit 89 noch einmal Papa ...

Sie befinden sich damit in einem elitären Kreis. Die Liste der späten Väter in den prominenten Kreisen ist ziemlich lange. So wurde Schauspieler Robert De Niro mit 79 Jahren (zum siebenten Mal!) erneut Papa. Dem stehen die Kollegen Anthony Quinn (mit 81 Jahren) und Al Pacino (er bekam mit 83 Nachwuchs) in nichts nach. Einsame Spitze in diesem Ranking dürfte wohl Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone sein. Mit Ehefrau Fabiana bekam er 2020 einen Sohn. Da war der Brite bereits 89 Jahre alt.