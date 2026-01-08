Vorteilswelt
In Wahlheimat Kenia

Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa

Adabei Österreich
08.01.2026 06:00

Still war es zuletzt um Kult-Musiker und Star-Entertainer Klaus Eberhartinger – und das hat einen süßen Grund. Mit seinen späten Vaterfreuden befindet er sich in einem honorigen Kreis. Denn auch Granden wie Robert De Niro, Al Pacino und Bernie Ecclestone wurden im höheren Alter nochmals Väter.

0 Kommentare

Mittlerweile ist’s schon ein Zeiterl her, dass sich Publikumsliebling und EAV-Star Klaus Eberhartinger hierzulande blicken ließ. Das hat aber auch seine Gründe: Erstens zog er sich von der großen Bühne zurück und zweitens wurde er erneut in seinem Domizil in Kenia Papa. Das schon im vergangenen Jahr.

2015 besuchte Vera Russwurm die beiden EAV-Musiker Spitzer und Eberhartinger in Kenia.
2015 besuchte Vera Russwurm die beiden EAV-Musiker Spitzer und Eberhartinger in Kenia.(Bild: ORF / FIRST LOOK)

Zweites Kind
Alle Freunde freuen sich mit dem spät berufenen Vater, der dort mit seiner Familie lebt. Über seine kenianische Frau verriet er bei Vera Russwurm zuletzt im TV: „Ich sag’ immer, wir haben uns nicht g’sucht, aber wir haben uns g’funden. Wir passen ganz gut zusammen! Wenn wir net z’samm’ sind, geht uns was ab!“ Und jetzt noch mehr, denn das Paar hat auch eine sechsjährige Tochter. „Ein Geschenk!“

Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger(Bild: Zwefo)

... war es auch für seinen genialen Bandkollegen Thomas Spitzer. Er wurde 2019 mit 65 Vater eines Sohnes. Somit gibt es von „Pension“ bei den beiden Herren bestimmt keine Spur ...

Robert De Niro mit 79 und Al Pacino mit 83 – beide wurden nochmal spät Väter.
Robert De Niro mit 79 und Al Pacino mit 83 – beide wurden nochmal spät Väter.(Bild: AFP)
2020 wurden Bernie Ecclestone und Ehefrau Fabiana Fluosi Eltern. Da war der ehemalige ...
2020 wurden Bernie Ecclestone und Ehefrau Fabiana Fluosi Eltern. Da war der ehemalige Formel-1-Zampano 89 Jahre alt.(Bild: AFP/CARL COURT)

Er wurde mit 89 noch einmal Papa ...
Sie befinden sich damit in einem elitären Kreis. Die Liste der späten Väter in den prominenten Kreisen ist ziemlich lange. So wurde Schauspieler Robert De Niro mit 79 Jahren (zum siebenten Mal!) erneut Papa. Dem stehen die Kollegen Anthony Quinn (mit 81 Jahren) und Al Pacino (er bekam mit 83 Nachwuchs) in nichts nach. Einsame Spitze in diesem Ranking dürfte wohl Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone sein. Mit Ehefrau Fabiana bekam er 2020 einen Sohn. Da war der Brite bereits 89 Jahre alt.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading
