Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NBA

Toronto gewinnt in Charlotte mit der Schlusssirene

US-Sport
08.01.2026 06:35
Immanuel Quickley (li.) ließ die Raptors jubeln.
Immanuel Quickley (li.) ließ die Raptors jubeln.(Bild: AP/Krista Jasso)

Immanuel Quickley hat die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit der Schlusssirene zum 97:96 bei den Charlotte Hornets geworfen.

0 Kommentare

Der Guard verwertete bei ablaufender Uhr einen „Dreier“ zum dritten Sieg in Folge. Jakob Pöltls Comeback ließ indes weiter auf sich warten. Der Wiener, der sich mit Rückenproblemen plagt und zuletzt am 21. Dezember im Einsatz war, hat mittlerweile acht Spiele hintereinander verpasst.

  Quickley krönte mit dem Treffer zum Sieg eine Aufholjagd der Kanadier, die bei zehn Minuten Restspielzeit noch 68:78 zurückgelegen waren. Er verbuchte letztlich 21 Zähler. Topscorer war RJ Barrett mit 28 Punkten. Am Freitag ist Toronto in einem Spitzenduell der Eastern Conference bei den Boston Celtics zu Gast. Der NBA-Rekordchampion büßte durch ein 110:114 gegen die Denver Nuggets einen Rang ein und liegt nun unmittelbar vor den Raptors auf Platz drei.

46 Punkte von Gilgeous-Alexander
Oklahoma City Thunder mühte sich zu einem 129:125 n.V. gegen Utah Jazz. Shai Gilgeous-Alexander ragte beim Titelverteidiger mit 46 Punkten heraus. Die von Isaiah Stewart mit 31 Zählern angeführten Detroit Pistons besiegten die Chicago Bulls 108:93. Obwohl Luka Doncic mit 38 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double erreichte, verloren die Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs 91:107.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
120.985 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
113.180 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.363 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr US-Sport
NBA
Toronto gewinnt in Charlotte mit der Schlusssirene
Ohne Marco Rossi
Vancouver kassiert in NHL die nächste Niederlage
In New Orleans
NBA: James und Doncic führen Lakers zu Sieg
NHL
Red Wings gewinnen mit Kasper in Ottawa
Pöltl vor Comeback
NBA: Toronto landet Start-Ziel-Sieg gegen Atlanta

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf