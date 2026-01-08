Toronto gewinnt in Charlotte mit der Schlusssirene

Quickley krönte mit dem Treffer zum Sieg eine Aufholjagd der Kanadier, die bei zehn Minuten Restspielzeit noch 68:78 zurückgelegen waren. Er verbuchte letztlich 21 Zähler. Topscorer war RJ Barrett mit 28 Punkten. Am Freitag ist Toronto in einem Spitzenduell der Eastern Conference bei den Boston Celtics zu Gast. Der NBA-Rekordchampion büßte durch ein 110:114 gegen die Denver Nuggets einen Rang ein und liegt nun unmittelbar vor den Raptors auf Platz drei.