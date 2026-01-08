Die Titelaspiranten St. Pölten, Amstetten, Admira sowie die Vorarlberger haben gegen die Violetten gewonnen, die Wiener unterlagen der Elf von Rolf Landerl mit 1:2. „Wenn das jetzt auch noch passiert, dann wird die Saison endgültig zur Farce“, kann Admira-Coach Thomas Silberberger nur noch den Kopf schütteln. „Das wär schon richtig bitter.“ Sportmanager Lukas Fischer, der heute mit FAC in die Vorbereitung startet, meint dazu: „Sollte dieser Fall eintreten, könnte außer jenem Klub, der nicht gut gewirtschaftet hat, niemand etwas dafür. Gibt es einen weiteren Knall, wäre es mir jetzt lieber, als in einem heißen Liga-Finish.“ Die Floridsdorfer (aktuell drei Punkte hinter Leader St. Pölten Fünfter) würden auf Platz eins rutschen, wären Winterkönig ...