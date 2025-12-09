Potapova, Grabher und Misolic im Hauptbewerb
Australian Open
Drei österreichische Spielerinnen und Spieler haben ihren Platz im Hauptbewerb der Australian Open sicher. Filip Misolic, 79. der Tennis-Weltrangliste, sowie die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova (WTA-50) und Julia Grabher (95) scheinen in der am Dienstag veröffentlichten Entry-Liste für das erste Grand Slam Turnier des Jahres von 12. Jänner bis 1. Februar in Melbourne auf.
Bei den Herren reist Jannik Sinner als Titelverteidiger nach Melbourne, der Südtiroler hatte sich vergangenes Jahr im Finale in drei Sätzen gegen den Deutschen Alexander Zverev durchgesetzt, bei den Damen gewann die US-Amerikanerin Madison Keys das Finale gegen die Belarussin Aryna Sabalenka.
