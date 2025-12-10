ÖSV-Hoffnung springt in Startliste von 53 auf 17

Der Plan fürs nächste Top-Ergebnis

Am Dienstag musste der ÖSV-Youngster noch mit Nummer 53 starten – dank seines Topresultats macht er für den zweiten Super-G am Mittwoch aber in der Startliste schon einen gewaltigen Sprung nach vorne und darf mit der 17 ins Rennen gehen. „Der Plan bleibt aber derselbe: Im oberen Teil technisch gut Skifahren, da der Hang und das Gefälle schon schwer genug sind“, skizziert der 20-Jährige. „Im unteren Teil heißt es dann ein paar Kurven gut zu treffen und den Golden-Eagle-Sprung mit Kopf zu fahren. Wenn das gelingt, bin ich eh wieder mit dabei.“