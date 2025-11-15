Vorteilswelt
„Nächste Woche“

Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen

Außenpolitik
15.11.2025 09:03

Der Streit um eine manipulierte Berichterstattung rund um den Sturm auf das US-Kapitol ist mit einer Entschuldigung des britischen Senders BBC noch längst nicht aus der Welt geschaffen. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Klage fest. Diese werde „wahrscheinlich irgendwann nächste Woche“ eingereicht und eine Summe zwischen einer und fünf Milliarden US-Dollar schwer sein.

0 Kommentare

Dies kündigte der Staatschef am Freitag gegenüber Journalisten an. Im Kern geht es bei der Klage um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Jänner 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. Die Ausstrahlung erfolgte kurz vor der Präsidentschaftswahl im November 2024, die Trump gegen die Demokratin Kamala Harris gewann.

Für die Sendung hatte die BBC Passagen aus unterschiedlichen Teilen der damaligen Rede Trumps an seine Anhänger aneinander gehängt. An jenem Tag war es in der US-Hauptstadt Washington zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol gekommen, wo der Wahlsieg von Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden offiziell bestätigt werden sollte.

Trump - damals nach seiner ersten Amtszeit (2017-2021) abgewählt, aber noch im Amt – wiederholte in seiner Rede seine mehrfach widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Nach der Rede stürmten Trumps Anhänger den Sitz des Parlaments.

Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump hätte direkt zur Gewalt aufgerufen.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Senderchef und verantwortliche Journalistin zurückgetreten
Die BBC räumt inzwischen Fehler ein. Unbeabsichtigt sei in der Sendung der Eindruck entstanden, es handle sich um einen zusammenhängenden Redeabschnitt. Dadurch könne der Eindruck entstanden sein, Trump habe direkt zu Gewalt aufgerufen, hieß es auf der BBC-Webseite. Der Sender entschuldigte sich auch bei Trump. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness angegeben.

Zwar machte die BBC auf der Webseite bekannt, die Sendung werde nicht mehr ausgestrahlt. Eine Entschädigung wollte der Sender aber nicht zahlen. Für eine Verleumdungsklage sah das Medienunternehmen keine Grundlage.

„Nächste Woche"
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
