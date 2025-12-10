„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben

Nach einjähriger Pause ist es Samstag am Dreiländereck endlich wieder so weit: Der Winterbetrieb kann beginnen. Neben dem klassischen Skiangebot wird es wieder die Skitourennacht geben. Eine weitere Attraktion gibt es direkt am Berg. Es wurde ein Panorama-Eislaufplatz angelegt. Sobald die Temperaturen es zu lassen, soll mit der Eisherstellung begonnen werden.