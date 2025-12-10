Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwungvoller Start

„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben

Kärnten
10.12.2025 08:00
Das Dreiländereck startet am 13. Dezember in die Wintersaison
Das Dreiländereck startet am 13. Dezember in die Wintersaison(Bild: Dreiländereck | Region Villach/F. Gerdl)

Was für ein Saisonbeginn! Bereits Ende November konnten die ersten Skigebiete ihre Pforten öffnen. In den nächsten Tagen folgen schon die nächsten Pistenfreigaben.

0 Kommentare

Nach einjähriger Pause ist es Samstag am Dreiländereck endlich wieder so weit: Der Winterbetrieb kann beginnen. Neben dem klassischen Skiangebot wird es wieder die Skitourennacht geben. Eine weitere Attraktion gibt es direkt am Berg. Es wurde ein Panorama-Eislaufplatz angelegt. Sobald die Temperaturen es zu lassen, soll mit der Eisherstellung begonnen werden.

Auf eisige Temperaturen muss aktuell aber gewartet werden. Auf den Bergen herrscht zurzeit eine „Hitzewelle“. Auf 2000 Meter Seehöhe wurden über 8 Grad gemessen. „Der Rekordwert für Dezember am Dobratsch liegt bei 9,6 Grad“, erklärt Michael Tiefgraber, Meteorologe bei Geosphere Austria.

Die Skigebiete müssen ob der milden Temperaturen aber nicht um ihre Schneeauflage zittern. Neben den Schneefällen Ende November konnte bereits gut beschneit werden.

Pistenspaß ist auf dem Goldeck garantiert
Pistenspaß ist auf dem Goldeck garantiert(Bild: Sportberg Goldeck)

Modernste Beschneiungstechnik gibt es unter anderem im Skigebiet Weißbriach-Gitschtal. Die Schneelanzen wurden erneuert und mit 20. Dezember soll hier, wie auch beim Hrast-Lift mit dem Liftbetrieb gestartet werden. Bereits am 19. Dezember will man am Goldeck in die Wintersaison starten.

Das kleine, aber feine Familienskigebiet Bodental will noch früher für große und kleine Pistenfans öffnen. Hier wird ein Liftbetrieb für Samstag, 13. Dezember, angepeilt. Ebenso werden am Falkert Samstag zwei Lifte in Betrieb gehen.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Leser eröffnen am Nassfeld am 4. Dezember die Saison.
Krone Plus Logo
Preise sind gestiegen
Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten
26.11.2025
Skisaison eröffnet
Nassfeld: Ein ganzes Skigebiet für uns allein
04.12.2025
Krone Plus Logo
Leichter auf den Berg
Revolution? E-Ski elektrisiert die Tourenwelt
04.12.2025

Lift bringt Rodler bergwärts
Eine neue Attraktion gibt es heuer für die Besucher auf der Simonhöhe. Mit 20. Dezember startet hier das „Bergaufrodeln“. Mit einer speziellen Halteeinrichtung gehts mit der Rodel bequem mit dem Muldenlift bergauf. Rasant bergab geht’s dann über eine ehemalige Skipiste, die extra für die Rodler gesperrt wird. Während der Weihnachtsferien wird der Rodellift täglich fahren.

Auf weiteren Neuschneezuwachs müssen die Skigebiete allerdings warten. Tiefgraber: „Es bleibt weiterhin zu warm und Niederschläge sind nicht in Sicht.“

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Mehr Kärnten
Schwungvoller Start
„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben
Speed-Damen legen los
Oma-Hobby? ÖSV-Girl: „Bin einfach gerne kreativ“
Krone Plus Logo
Kilometerlanger Irrweg
Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig
Türchen 10
Kosmetikstudio „IchZeit“ feiert heuer zehn Jahre
Folge 11: Zwei Bärtige
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf