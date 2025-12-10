„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben

Was für ein Saisonbeginn! Bereits Ende November konnten die ersten Skigebiete ihre Pforten öffnen. In den nächsten Tagen folgen schon die nächsten Pistenfreigaben.
Nach einjähriger Pause ist es Samstag am Dreiländereck endlich wieder so weit: Der Winterbetrieb kann beginnen. Neben dem klassischen Skiangebot wird es wieder die Skitourennacht geben. Eine weitere Attraktion gibt es direkt am Berg. Es wurde ein Panorama-Eislaufplatz angelegt. Sobald die Temperaturen es zu lassen, soll mit der Eisherstellung begonnen werden.
Auf eisige Temperaturen muss aktuell aber gewartet werden. Auf den Bergen herrscht zurzeit eine „Hitzewelle“. Auf 2000 Meter Seehöhe wurden über 8 Grad gemessen. „Der Rekordwert für Dezember am Dobratsch liegt bei 9,6 Grad“, erklärt Michael Tiefgraber, Meteorologe bei Geosphere Austria.
Die Skigebiete müssen ob der milden Temperaturen aber nicht um ihre Schneeauflage zittern. Neben den Schneefällen Ende November konnte bereits gut beschneit werden.
Modernste Beschneiungstechnik gibt es unter anderem im Skigebiet Weißbriach-Gitschtal. Die Schneelanzen wurden erneuert und mit 20. Dezember soll hier, wie auch beim Hrast-Lift mit dem Liftbetrieb gestartet werden. Bereits am 19. Dezember will man am Goldeck in die Wintersaison starten.
Das kleine, aber feine Familienskigebiet Bodental will noch früher für große und kleine Pistenfans öffnen. Hier wird ein Liftbetrieb für Samstag, 13. Dezember, angepeilt. Ebenso werden am Falkert Samstag zwei Lifte in Betrieb gehen.
Lift bringt Rodler bergwärts
Eine neue Attraktion gibt es heuer für die Besucher auf der Simonhöhe. Mit 20. Dezember startet hier das „Bergaufrodeln“. Mit einer speziellen Halteeinrichtung gehts mit der Rodel bequem mit dem Muldenlift bergauf. Rasant bergab geht’s dann über eine ehemalige Skipiste, die extra für die Rodler gesperrt wird. Während der Weihnachtsferien wird der Rodellift täglich fahren.
Auf weiteren Neuschneezuwachs müssen die Skigebiete allerdings warten. Tiefgraber: „Es bleibt weiterhin zu warm und Niederschläge sind nicht in Sicht.“
