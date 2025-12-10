Mit dem Fahrrad sicher durch die dunkle Jahreszeit

Das Fahrrad wird immer mehr ganzjährig genutzt – auch wenn es schneit. Bei der Aktion „Licht und Sicht“ werden die Räder kostenlos überprüft, damit man sicher durch den Winter kommt.
Das Fahrrad wird in Kärnten immer mehr als tägliches Fortbewegungsmittel genutzt. Doch gerade im Herbst und Winter sind gute Sichtbarkeit und sicheres Vorankommen bei teils rutschigen Fahrbahnen besonders wichtig. Aus diesem Grund startet die Radlobby Kärnten gemeinsam mit dem Land Kärnten, den Städten Klagenfurt und Villach sowie der Interessenvertretung Alltagsradeln mit einer Aktion.
Lichtanlage, Reflektoren, Bremsen und Klingel stehen im Mittelpunkt. Fehlende oder defekte Teile können ergänzt oder repariert werden.
Gerald Schumer, Radlobby Kärnten
Belohnung für „Vorbilder“
„Fahrräder werden kostenlos auf ihre StVO-Konformität überprüft“, erklärt Gerald Schumer von der Radlobby Kärnten. Fehlende oder defekte Teile können vor Ort günstig ergänzt oder repariert werden. Vorbildliche Radler, deren Fahrrad top in Schuss ist, dürfen sich über eine Belohnung freuen.
Die Aktion „Licht und Sicht“ findet am 15. Dezember in Klagenfurt (Nelson Mandela-Brücke, Glanradweg von 17 bis 19 Uhr), Villach (Hans-Gasser-Platz von 17 bis 19 Uhr) sowie in St. Veit an der Glan (10 bis 12 Uhr vor der Bären Apotheke Unterer Platz) statt. Die Sozialen Betriebe sowie die Firma Kraftbike werden vor Ort kleinere Reparaturen an den Fahrrädern durchführen. Auf Radler warten außerdem Tipps zum Winterradeln sowie eine warme Tasse Tee.
