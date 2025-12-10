Mit dem Fahrrad sicher durch die dunkle Jahreszeit

Die Aktion „Licht und Sicht“ findet am 15. Dezember in Klagenfurt (Nelson Mandela-Brücke, Glanradweg von 17 bis 19 Uhr), Villach (Hans-Gasser-Platz von 17 bis 19 Uhr) sowie in St. Veit an der Glan (10 bis 12 Uhr vor der Bären Apotheke Unterer Platz) statt. Die Sozialen Betriebe sowie die Firma Kraftbike werden vor Ort kleinere Reparaturen an den Fahrrädern durchführen. Auf Radler warten außerdem Tipps zum Winterradeln sowie eine warme Tasse Tee.