Oma-Hobby? ÖSV-Girl: „Bin einfach gerne kreativ“

Arbeit an Startnummer

Um abzuschalten hat Carmen eine spezielle Leidenschaft – sie häkelt gerne, eigentlich ein Hobby, das eher bei Omas gut ankommt: „Aber ich will nicht immer nur am Handy hängen. Vor zwei Jahren habe ich das bei langen Autofahrten gestartet und es macht mir immer noch Spaß. Dort kann ich einfach meine kreative Seite ausleben, ich habe immer schon gerne gebastelt oder auch gemalt. Aktuell häkle ich eine Startnummer.“ Diese soll im Rennen auch langsam verbessert werden – aktuell muss Carmen noch mit einer Nummer rund um die 40 ran.