Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Speed-Damen legen los

Oma-Hobby? ÖSV-Girl: „Bin einfach gerne kreativ“

Kärnten
10.12.2025 06:57
Carmen Spielberger hat sich ein Fixticket für den Weltcup geschnappt.
Carmen Spielberger hat sich ein Fixticket für den Weltcup geschnappt.(Bild: GEPA)

Die Technik-Damen sind schon längst in die Ski-Weltcupsaison gestartet – am Freitag legen in St. Moritz (Sz) auch die Speedfahrerinnen los. Mit dabei sind zwei Kärntner Girls: Nadine Fest und Carmen Spielberger. Während Fest zeitweise den Kopf ausschalten will, hat Spielberger ein spezielles Hobby.

0 Kommentare

Sie haben in der Vorsaison die Speedrennen im Europacup dominiert und insgesamt 16 (!) Podestplätze gefeiert. Deshalb eroberten die Kärntner Ski-Girls Nadine Fest (darf als Gesamtsiegerin im Europacup bei jedem Weltcup starten) und Carmen Spielberger (ist für die Abfahrt gesetzt) ihre Fixtickets – und wollen jetzt auch „oben“ angreifen. „Es wird Zeit für Speedbewerbe im Weltcup, die Technikerinnen haben ja schon sieben Rennen Vorsprung“, lacht Fest vor dem Auftakt in St. Moritz, wo am Mittwoch das erste Abfahrtstraining steigt. Am Freitag folgt dann die erste Abfahrt der laufenden Saison.

Nach ihrem Europacup-Gesamtsieg kann Nadine Fest mit ihrem Fixticket ohne Druck fahren.
Nach ihrem Europacup-Gesamtsieg kann Nadine Fest mit ihrem Fixticket ohne Druck fahren.(Bild: Fest)

Eine Standortbestimmung
Das erste Rennwochenende wird auch eine Standortbestimmung – denn zuletzt gab die Trainingsgruppe II mit Fest, Spielberger und Co. in Kanada Gas, während die Einser-Garnitur um Conny Hütter in den USA war. Fest: „Eigentlich wissen wir gar nicht, wo wir stehen. Ich will einfach nur gut Skifahren und vielleicht manchmal den Kopf mehr ausschalten – denn zu viel denken macht bekanntlich langsam.“

Zitat Icon

Durch das Fixticket für den Weltcup habe ich jetzt weniger Druck von außen. Ich muss zeitweise den Kopf ausschalten, zu viel denken macht langsam.

Skifahrerin Nadine FEST

„Jeder träumt von Olympia!“
Mit 27 Jahren kommt die Arriacherin langsam ins perfekte Speed-Alter. Klar sind auch die Olympischen Spiele in Cortina (It) ein Thema: „Jeder träumt davon, aber das ist Zukunftsmusik. Zuerst zählt der Start in die Saison.“ An St. Moritz hat Nadine gute Erinnerungen – fünfmal kam sie dort in die Weltcuppunkte, im Europacup gab’s im Vorjahr einen Sieg und einen zweiten Platz.

Carmen Spielberger (li.) und Nadine Fest beim Training im Sessellift.
Carmen Spielberger (li.) und Nadine Fest beim Training im Sessellift.(Bild: Spielberger)

Abfahrt ohne Druck
Bei Spielberger ist der Stern vorige Saison im Europacup ausgerechnet in St. Moritz aufgegangen – ebenfalls mit Platz eins und zwei bejubelte sie ihre ersten Podestplätze: „Obwohl die Kurssetzung im Weltcup sicher anders sein wird. Aber ich mag die Strecke.“ Der Fixplatz in der Abfahrt nimmt ihr den Druck: „Im Super-G hab ich die Qualifikation in Kanada vorerst knapp verpasst, auch da könnte ich Starts bekommen.“

Speedfahrerin Carmen Spielberger ist bereit für die erste volle Weltcupsaison.
Speedfahrerin Carmen Spielberger ist bereit für die erste volle Weltcupsaison.(Bild: Handler Wolfgang)

„Eine neue Welt“
Die Vorbereitung mit dem Weltcup-Team war für die Guttaringerin eine total neue Welt: „Ich konnte erstmals in Übersee trainieren, war sogar zweimal dort – daher habe ich viele Speed-Kilometer in den Beinen. Es wäre schön, wenn ich bald meine ersten Weltcuppunkte machen könnte.“

Lesen Sie auch:
Felix Hacker pfeift auf Beaver Creek.
Franz im Europacup
Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung verlegt Comeback
29.11.2025
Krone Plus Logo
Heim-Skiweltcup wartet
Ex-Vizeweltmeister muss seine Handbremse lösen
19.11.2025

Arbeit an Startnummer
Um abzuschalten hat Carmen eine spezielle Leidenschaft – sie häkelt gerne, eigentlich ein Hobby, das eher bei Omas gut ankommt: „Aber ich will nicht immer nur am Handy hängen. Vor zwei Jahren habe ich das bei langen Autofahrten gestartet und es macht mir immer noch Spaß. Dort kann ich einfach meine kreative Seite ausleben, ich habe immer schon gerne gebastelt oder auch gemalt. Aktuell häkle ich eine Startnummer.“ Diese soll im Rennen auch langsam verbessert werden – aktuell muss Carmen noch mit einer Nummer rund um die 40 ran. 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Mehr Kärnten
Schwungvoller Start
„Skifoahn“: Das sind die nächsten Pistenfreigaben
Speed-Damen legen los
Oma-Hobby? ÖSV-Girl: „Bin einfach gerne kreativ“
Krone Plus Logo
Kilometerlanger Irrweg
Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig
Türchen 10
Kosmetikstudio „IchZeit“ feiert heuer zehn Jahre
Folge 11: Zwei Bärtige
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf