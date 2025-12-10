Vorteilswelt
Verbund-Gruppe Kaprun

Nach Mega-Ausfall liegt Reparaturplan vor

Salzburg
10.12.2025 12:00
Symbolbild aus der Kraftswerksgruppe Limberg in Kaprun
Symbolbild aus der Kraftswerksgruppe Limberg in Kaprun(Bild: Andreas Tröster)

Nach dem Mega-Ausfall der Kraftwerksgruppe in Kaprun liegt jetzt ein Reparaturplan vor. Der Verbund informiert darüber, dass die Schadenanalysen abgeschlossen sind. Für Limberg I bracht es einen neuen Generator, Limberg III kann vor Ort repariert werden.  

Limberg III war erst im September in Betrieb gegangen. Nur wenige Wochen später kam es zu dem Ausfall. Jetzt steht der weitere Fahrplan fest. 

Anlage wird vor Ort repariert
Generatoren für große Pumpspeicher sind Einzelanfertigungen, die für jedes Projekt maßgeschneidert entwickelt werden. Damit kommt auch den Tests bei der Inbetriebnahme eine besondere Rolle zu, so der Hersteller. Um den Betrieb zu gewährleisten, werden diese in einem genau festgelegten Probebetrieb einer Tauglichkeit unterzogen. Bei Limberg III zeigten diese Tests, dass die Rotoren in möglichen Ausnahmefällen besonders hohen Kräften ausgesetzt sind, die laut Hersteller zu einer Überbeanspruchung des Isolationssystems und in der Folge zum Ausfall geführt haben.

Die Firma Andritz Hydro entschied nach einer umfangreichen Schadensanalyse, beide Maschinensätze parallel vor Ort in der unterirdischen Kaverne zu reparieren, um einen stabilen Dauerbetrieb für die Zukunft zu gewährleisten. Maschine 2 soll im Sommer 2026 wieder in Betrieb gehen, Maschine eins dann im Winter 2026. 

Lesen Sie auch:
Nach nur zwei Monaten im Betrieb ist steht neue Verbund-Kraftwerk Limberg III in Kaprunschon ...
Limberg III in Kaprun
Neues Verbund-Kraftwerk fällt „für Monate“ aus
06.11.2025
Großer Schaden
Jahrelanger Ausfall der Limberg-Kraftwerke droht
11.11.2025

Ersatz des defekten Transformators notwendig
Der Groß-Transformator von Limberg I wurde von Hersteller Royal Smit besichtigt. Der defekte Maschinensatz wird bis Ende dieser Woche zur weiteren Analyse ins Tal transportiert. Eine Zerlegung ist geplant. Parallel dazu wird ein neuer Transformator bestellt. Die Lieferzeit dafür beträgt rund ein Jahr. 

Der Ausfall habe insgesamt wenig Auswirkung auf die gesamte Stromversorgung in Österreich, heißt es vom Verbund. Limberg III befindet sich noch in der Inbetriebnahme-Phase. Durch den Stillstand von Limberg I stehen lediglich 160 Megawatt Leistung nicht zur Verfügung. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
