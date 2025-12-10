Nach Mega-Ausfall liegt Reparaturplan vor

Anlage wird vor Ort repariert

Generatoren für große Pumpspeicher sind Einzelanfertigungen, die für jedes Projekt maßgeschneidert entwickelt werden. Damit kommt auch den Tests bei der Inbetriebnahme eine besondere Rolle zu, so der Hersteller. Um den Betrieb zu gewährleisten, werden diese in einem genau festgelegten Probebetrieb einer Tauglichkeit unterzogen. Bei Limberg III zeigten diese Tests, dass die Rotoren in möglichen Ausnahmefällen besonders hohen Kräften ausgesetzt sind, die laut Hersteller zu einer Überbeanspruchung des Isolationssystems und in der Folge zum Ausfall geführt haben.