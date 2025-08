Finalspiel in Hartberg? „Da bekomme ich Gänsehaut“

Der historische Traum könnte in Hartberg Wirklichkeit werden. Denn am kommenden Samstag (17.35 Uhr) kämpfen Österreichs Volleyballerinnen in der Oststeiermark um die EM. Es wäre ein historischer Einzug unter die besten Teams in Europa. Zwei Hindernisse warten noch bis zur Verwirklichung: Am Mittwoch geht es in Athen gegen Griechenland zur Sache, danach wartet daheim Nordmazedonien. Griechenland ist Favorit in der Gruppe, Österreich will sich als einer der fünf besten Gruppenzweiten (von sieben) qualifizieren.