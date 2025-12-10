Schloss Versailles erhöht Eintrittspreise

Die höheren Ticketpreise ab 14. Jänner 2026 treffen Bürgerinnen und Bürger von Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, sprich außerhalb der EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Das Pariser Kunstmuseum Louvre hat bereits Ende November angekündigt, die Eintrittspreise für Nicht-Europäerinnen und Nicht-Europäer im kommenden Jahr zu erhöhen – um ganze 45 Prozent. Ab dem 14. Jänner 2026 müssen sie nicht mehr 22, sondern 32 Euro für ein Ticket zahlen.