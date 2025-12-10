Für Nicht-Europäer
Schloss Versailles erhöht Eintrittspreise
Nach dem Pariser Louvre hat auch das Schloss Versailles angekündigt, die Eintrittspreise zu erhöhen – und zwar nur für Menschen, die nicht aus Europa kommen. Diese werden ab dem 14. Jänner 2026 35 Euro für ein Ticket zahlen. Bisher kostet eine Eintrittskarte für Erwachsene 32 Euro.
Die Betreibergesellschaft erhofft sich durch die teureren Tickets zusätzliche Einnahmen in der Höhe von 9,3 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr besuchten ungefähr 8,4 Millionen Menschen das Schloss Versailles in der gleichnamigen Nachbarstadt von Paris. 83 Prozent von ihnen waren Ausländerinnen und Ausländer. Die größten Gruppen sind Menschen aus den Vereinigten Staaten und aus China.
Die höheren Ticketpreise ab 14. Jänner 2026 treffen Bürgerinnen und Bürger von Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, sprich außerhalb der EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Das Pariser Kunstmuseum Louvre hat bereits Ende November angekündigt, die Eintrittspreise für Nicht-Europäerinnen und Nicht-Europäer im kommenden Jahr zu erhöhen – um ganze 45 Prozent. Ab dem 14. Jänner 2026 müssen sie nicht mehr 22, sondern 32 Euro für ein Ticket zahlen.
Forderung von Kulturministerin
Bei Schloss Versailles ist die Preiserhöhung von 9,4 Prozent somit vergleichsweise günstig. Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati hatte im Jänner gefordert, dass Ausländerinnen und Ausländer für Museumsbesuche höhere Eintrittspreise zahlen sollen. Betroffen sind jene Museen, die auch hauptsächlich von Nicht-Europäerinnen und Nicht-Europäern besucht werden.
