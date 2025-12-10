Auf einmal wird Arne Slot wieder von allen geliebt

„Wenn ich Arne Slot wäre, wäre ich jetzt ein sehr stolzer Mann“, schrieb die „Daily Mail“ nach dem 1:0-Erfolg über den Niederländer. „Liverpool spielte wie eine Mannschaft, die voll hinter ihrem Trainer stand. Sie gaben alles, um dieses Ergebnis zu erzielen. Vielleicht ist Slots Liebesbeziehung zu den Reds noch nicht ganz zu Ende.“