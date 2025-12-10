Auf einmal wird Arne Slot wieder von allen geliebt

„Slot“-Gesänge nach Schlusspfiff und lobende Berichterstattung am Tag danach. Nach dem Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand darf Liverpools angezählter Trainer Arne Slot wieder etwas aufatmen.
Nachdem die „Reds“ zuletzt von sechs Pflichtspielen gerade einmal eines gewinnen konnten, war Slot in den vergangenen Tagen großer Kritik ausgesetzt, englische Medien berichteten bereits von einem Schicksalsspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion.
Ex-Bulle erzielt Goldtor
Ein Kantersieg wurde es zwar nicht, das späte Elfmeter-Goldtor durch den ehemaligen Salzburger Dominik Szoboszlai brachte dem englischen Meister dennoch drei Punkte und Slot besseren Schlaf.
„Wenn ich Arne Slot wäre, wäre ich jetzt ein sehr stolzer Mann“, schrieb die „Daily Mail“ nach dem 1:0-Erfolg über den Niederländer. „Liverpool spielte wie eine Mannschaft, die voll hinter ihrem Trainer stand. Sie gaben alles, um dieses Ergebnis zu erzielen. Vielleicht ist Slots Liebesbeziehung zu den Reds noch nicht ganz zu Ende.“
Um die Krise endgültig abzuhaken wird es nach den vergangenen Resultaten und dem Krach um Routinier Mohamed Salah zwar noch einiges brauchen, der erste Schritt in die richtige Richtung ist mit dem gestrigen Abend allerdings einmal getan ...
