Fans feiern Trainer

Auf einmal wird Arne Slot wieder von allen geliebt

Champions League
10.12.2025 11:25
Wichtiger Sieg für Arne Slot und seinen FC Liverpool
Wichtiger Sieg für Arne Slot und seinen FC Liverpool(Bild: AP/Luca Bruno)

„Slot“-Gesänge nach Schlusspfiff und lobende Berichterstattung am Tag danach. Nach dem Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand darf Liverpools angezählter Trainer Arne Slot wieder etwas aufatmen. 

Nachdem die „Reds“ zuletzt von sechs Pflichtspielen gerade einmal eines gewinnen konnten, war Slot in den vergangenen Tagen großer Kritik ausgesetzt, englische Medien berichteten bereits von einem Schicksalsspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Ex-Bulle erzielt Goldtor
Ein Kantersieg wurde es zwar nicht, das späte Elfmeter-Goldtor durch den ehemaligen Salzburger Dominik Szoboszlai brachte dem englischen Meister dennoch drei Punkte und Slot besseren Schlaf.

Dominik Szoboszlai schoss die „Reds“ per Elfmeter zum Sieg.
Dominik Szoboszlai schoss die „Reds“ per Elfmeter zum Sieg.(Bild: GEPA)

„Wenn ich Arne Slot wäre, wäre ich jetzt ein sehr stolzer Mann“, schrieb die „Daily Mail“ nach dem 1:0-Erfolg über den Niederländer. „Liverpool spielte wie eine Mannschaft, die voll hinter ihrem Trainer stand. Sie gaben alles, um dieses Ergebnis zu erzielen. Vielleicht ist Slots Liebesbeziehung zu den Reds noch nicht ganz zu Ende.“ 

Lesen Sie auch:
Schiedsrichter Felix Zwayer entscheidet auf Elfmeter, die Inter-Spieler können es nicht fassen.
Szene erhitzt Gemüter
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach CL-Topspiel
10.12.2025
Salah vor dem Aus?
Slot bricht Schweigen: „Ich habe keine Ahnung“
08.12.2025
Champions League
Barcelona siegt nach Rückstand, Liverpool im Glück
09.12.2025

Um die Krise endgültig abzuhaken wird es nach den vergangenen Resultaten und dem Krach um Routinier Mohamed Salah zwar noch einiges brauchen, der erste Schritt in die richtige Richtung ist mit dem gestrigen Abend allerdings einmal getan ...

