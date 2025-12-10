Bub kämpft gegen Krebs: „Es ist herzzerreißend!“

Computerspielen, mit Freunden über den Lieblingsfußballer plaudern, Lego bauen oder einfach am Handy scrollen: Wie andere Teenager hat auch Marcel ganz typische Hobbys. Angesprochen auf seine Zukunftsträume und Wünsche wird der 14-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis aber plötzlich ganz still. „Mittlerweile habe ich keine mehr“, sagt er mit bedrückter Stimme. Denn Marcel plagen seit rund einem Jahr große Sorgen und Ängste. Das Leben des eigentlich so aufgeweckten Buben und seiner Familie wurde komplett aus der Bahn geworfen.