Nach Kritik: „Bin meiner Mandantin verpflichtet“

Würden Sie jetzt nach der Hauptverhandlung und angesichts der Kritik etwas anders machen?

Die Frage habe ich mir selber gestellt. Aber ich würde wahrscheinlich nichts anders machen. Ich habe im besten Interesse meiner Mandantin gehandelt. Das sieht sie auch so. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung in Sexualdelikten geleistet haben.