Erster Quantencomputer im Weltall kommt aus Wien

In Rekordzeit in Wien gebaut

Entwickelt hat ihn Quantenphysiker Philip Walther mit seinem Team an der Universität Wien. Ihr System arbeitet nicht mit Elektronen, sondern mit Lichtteilchen – Photonen. Sie sind schneller, präziser und unempfindlicher gegen die extremen Bedingungen des Weltraums. „Wir konnten zeigen, dass Quantenprozessoren auch im Orbit zuverlässig funktionieren“, so Walther. „Damit öffnen sich völlig neue Möglichkeiten – für Grundlagenforschung, Satellitentechnologie und maschinelles Lernen.“