Sich gehen lassen: Ist das ein Trennungsgrund?

Wer kennt das nicht: Irgendwann will in einer Beziehung aus den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch ein riesengroßes Faultier werden. Sich für den Partner hübsch zu machen, wird zu anstrengend, Körperhygiene ist nicht mehr so wichtig und ob man nun zehn Kilo mehr wiegt, sollte der großen Liebe sowieso nichts ausmachen. Oder was meinen Sie?