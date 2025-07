Nach einer Bundesliga-Saison schon Methusalem

„Ich sehe das sehr kritisch, weil ich der Überzeugung bin, dass so eine neuralgische Position wie die des Trainers viel mehr Kontinuität haben muss“, sagte Austria-Coach Helm, der im vergangenen Sommer nach wenigen Spielen früh angezählt war. „Ich würde mir mehr Kultur in den Vereinen wünschen in dem Sinn, dass man kritisch miteinander umgeht und Probleme gemeinsam löst“, erklärte Helm und führte eine Statistik an, wonach die Trainer in Topligen eine längere Verweildauer als jene in kleineren Ligen hätten. „Österreich reiht sich da eher unter Länder ein, wo oft emotionsgeleitete Entscheidungen verwurzelt sind. Ich denke, dass das kein gutes Zeichen ist.“