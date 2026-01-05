Vorteilswelt
Kind unter Opfern

Drei Verletzte bei Eisbär-Attacke am Polarkreis

Ausland
05.01.2026 16:09
Ein Eisbär verletzte in Sibirien drei Menschen. (Symbolbild)
Ein Eisbär verletzte in Sibirien drei Menschen. (Symbolbild)(Bild: AFP/KT MILLER)

Ein Eisbär hat im Norden Sibiriens eine Gruppe von Anglern angegriffen. Bei der Attacke wurden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Bei allen Opfern handelt es sich um Mitglieder einer Familie. Sie seien an einer Angelstelle in der Region Krasnojarsk am Polarkreis von dem Tier attackiert worden.

Wie die russischen Behörden am Montag mitteilten, konnten die Verletzten gerettet und medizinisch behandelt werden.

Lebensraum der Eisbären schrumpft
Angriffe von Eisbären auf Menschen kommen selten vor. Wegen der durch den Klimawandel verursachten Eisschmelze schrumpft jedoch ihr Lebensraum, sodass sie auf der Suche nach Futter immer häufiger in menschliche Siedlungen vordringen.

Erst im Sommer war auf der norwegischen Insel Spitzbergen ein Eisbär, der eine Gruppe von Einheimischen am Kongsfjord im Nordwesten angreifen wollte, präventiv erschossen worden. Den Bewohnern wurde von den Behörden empfohlen, eine Schusswaffe bei sich zu tragen.

