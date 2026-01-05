Gift in Baby-Essen: „Größter Rückruf aller Zeiten“

Mögliche Verunreinigung in Öl

Im Dezember 2025 wurde laut Nestlé bei einer Qualitätsüberprüfung eine mögliche Verunreinigung mit dem Bakterium Bacillus cereus in einem Ara-Öl eines Zulieferers festgestellt, welches in bestimmten Säuglingsnahrungsprodukten verwendet wurde. Dieses Bakterium kann das hitzestabile Toxin Cereulid bilden, das bei Verzehr Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. Sehr selten und in hohen Konzentrationen kann es zu schwereren Krankheitsverläufen kommen. Das Toxin vermehrt sich im Produkt nicht weiter.