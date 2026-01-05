Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was Eltern tun können

Gift in Baby-Essen: „Größter Rückruf aller Zeiten“

Österreich
05.01.2026 17:56

Wirbel um Nestlé: In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden hat der Lebensmittelkonzern vorsorglich bestimmte Chargen von verschiedenen Säuglingsnahrungsprodukten, die in Österreich verkauft wurden, zurückgerufen. Das Gesundheitsministerium in Wien betont nun: „Es ist die größte Rückrufaktion in der Unternehmensgeschichte!“

0 Kommentare

Konkret geht es um Chargen der Säuglingsnahrung BEBA und Alfamino. Insgesamt betrifft der Rückruf laut Ministerium weltweit über 800 Produkte aus mehr als zehn Nestlé-Werken. Das Unternehmen betonte, dass nicht 800 Produkte zurückgerufen, sondern überprüft wurden. 

Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat weltweit Chargen der Säuglingsnahrung BEBA und Alfamino ...
Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat weltweit Chargen der Säuglingsnahrung BEBA und Alfamino zurückgerufen.(Bild: stock.adobe.com)

Betroffene Produkte nicht mehr im Handel
In Österreich wurden im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung durch die AGES in zwei Produktchargen geringe Mengen des Toxins Cereulid festgestellt. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Handel genommen, hieß es am Montag seitens des Ministeriums. In Folge wurden in Österreich demnach 32 Chargen vorsichtshalber zurückgezogen. 

Zitat Icon

Die nachgewiesenen Konzentrationen des Toxins waren so gering, dass eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann.

Aussendung des Gesundheitsministerium

Noch keine Krankheitsfälle bekannt
Laut Gesundheitsministerium sind weltweit keine Krankheitsfälle bekannt, die mit dem Konsum der betroffenen Produkte in Verbindung stehen. Eltern, deren Kinder Symptome wie Erbrechen oder Durchfall zeigen, wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen. Betroffene Produkte können problemlos zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig ersetzt.

Bei Beschwerden soll Arzt oder Ärztin aufgesucht werden
„Wer ein solches Produkt zu Hause hat, sollte es nicht mehr verwenden, sondern zurückbringen“, riet das Ministerium. Bei gesundheitlichen Beschwerden wie Erbrechen oder Durchfall wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

Was sollten Konsumenten in Österreich tun?

Was sollten Konsumenten in Österreich tun?

Die betroffenen Produkte:

  • BEBA expert HA PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026)
  • BEBA supreme PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027, EAN: 7 61287 226631)
    - wurden bereits am 24. Dezember 2025 durch REWE (BILLA, BIPA, Sutterlüty u. a.) aus den Regalen genommen.
  • Wer ein solches Produkt zu Hause hat, sollte es nicht mehr verwenden, sondern zurückbringen. Die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich, der Kaufpreis wird vollständig rückerstattet.
  • Bei gesundheitlichen Beschwerden wie Erbrechen oder Durchfall wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

Für Fragen zu Produkten und Rückgabe steht das Nestlé-Verbraucherservice-Team zur Verfügung:
Telefon: 0800 23 44 944 (werktags von 9:00-17:00 Uhr)
E-Mail: konsumenten.service@at.nestle.com

Mögliche Verunreinigung in Öl
Im Dezember 2025 wurde laut Nestlé bei einer Qualitätsüberprüfung eine mögliche Verunreinigung mit dem Bakterium Bacillus cereus in einem Ara-Öl eines Zulieferers festgestellt, welches in bestimmten Säuglingsnahrungsprodukten verwendet wurde. Dieses Bakterium kann das hitzestabile Toxin Cereulid bilden, das bei Verzehr Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. Sehr selten und in hohen Konzentrationen kann es zu schwereren Krankheitsverläufen kommen. Das Toxin vermehrt sich im Produkt nicht weiter.

Lesen Sie auch:
Bei Babynahrung gilt derzeit besondere Vorsicht (Symbolbild).
Österreich betroffen
Gefährliches Bakterium in Babynahrung entdeckt
05.01.2026
Krone Plus Logo
Krone+-Checkliste
Wahrheit über Babymilch: Was Eltern wissen müssen
05.01.2026

Stiller Rückruf bereits über Weihnachtsfeiertage
Nestlé hat in Abstimmung mit internationalen und österreichischen Behörden bereits über die Weihnachtsfeiertage einen stillen Rückruf durchgeführt und die betroffenen Produkte aus den Regalen entfernt. Mit Montag folgte nun ein öffentlicher Rückruf – „als zweiter Schritt eines üblichen, abgestuften Verfahrens“. Die unverzügliche Information war nicht notwendig, da laut AGES, da die nachgewiesenen Konzentrationen von Cereulid so gering waren, „dass keine Gesundheitsgefährdung besteht“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
234.681 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
127.650 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.451 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Mehr Österreich
Gerät plötzlich weg
Warum Lotto Plus nicht mehr im TV gezeigt wird
Halber Meter Neuschnee
Endlich Winter in Sicht, aber Lawinenwarner bangen
Krone Plus Logo
Neuer Rekord
-25,7 Grad: So lebt es sich im kältesten Ort
Foto aufgetaucht
In dieses Auto packen Einbrecher Tresor auf Piste
Was Eltern tun können
Gift in Baby-Essen: „Größter Rückruf aller Zeiten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf