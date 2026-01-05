Diese „0“ macht auch seiner Geburtsstadt alle Ehre
Cup-Titel nach Wels
Neben Trainer Sebastian Waser wurde auch die Teamchemie von Basketball-Wels nach dem Cup-Titel (96:89 gegen Kapfenberg) gelobt – und auch Topscorer und MVP Marcus Azor, der kurioserweise mit der Nummer 0 spielt, stand verdienterweise im Rampenlicht. Ganz passend zu seiner Heimatstadt in den USA.
Seine Familie stammt ursprünglich aus Haiti, aufgewachsen ist er aber in den USA in Brockton – und somit in der nach den legendären Boxern Rocky Marciano und Marvin Hagler benannten 100.000-Einwohner-Stadt „City of Champions“. Dass auch Marcus Azor seiner Stadt alle Ehre macht, stellte der 25-Jährige am vergangenen Wochenende beim Cup-Final-4 in der Wiener Sport Arena eindrucksvoll unter Beweis.
