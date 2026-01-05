Total im Trend: Singen im Chor macht uns froh

Das Fazit der drei Tage? Letztlich geht es beim Ensemble-Singen um Fähigkeiten, die jeder Gruppe guttun: einander zuhören und auf das Gehörte reagieren, Dissonanzen nicht nur aushalten, sondern auch genießen lernen. Andere Stimmen gelten lassen. Nicht lauter sein als die anderen – aber auch nicht leiser.

Mehrstimmigkeit gegen Polarisierung

Was lernt man in drei Tagen von vier Ensemble-Profis? Unterm Strich Vieles, das man auch jenseits des Singens gut gebrauchen kann. Wie man als Gruppe gemeinsam atmet, wie man sich auch mit geschlossenen Augen abstimmt, wie man ein Stück Musik nur mit Blicken gestaltet.