NÖ: Am Montag bebte kurz die Erde

Immer wieder Erschütterungen

Das Wiener Becken sei immer wieder von Bewegungen in der Erde betroffen wie Geosphere Austria erklärt. Der Bezirk Neunkirchen war 2025 von insgesamt fünf Erdbeben betroffen gewesen. Am 23. September waren im Raum Gloggnitz Erschütterungen der Magnitude 1,2 verzeichnet worden. Am 26. September wurden Erdstöße der Stärke 1,4 sechs Kilometer östlich des Semmerings verzeichnet.