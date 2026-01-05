NÖ: Am Montag bebte kurz die Erde

Im Bezirk Neunkirchen im Raum Semmering (NÖ) ist am Montagnachmittag ein Erdbeben der Stärke 2,3 registriert worden. Die Gegend war bisher öfter von kleinen Erdbeben betroffen. Dieses Mal war das Beben für einige auch wieder deutlich spürbar.
Das Beben um 15.39 Uhr wurde von vielen „schwach bis deutlich verspürt“, heißt es am Montagnachmittag von GeoSphere Austria. Bei einer Stärke von 2,3 auf der Richterskala könnten sich Gegenstände bewegen oder ein Grollen des Untergrundes wahrnehmbar sein. Schäden an Gebäuden sind eher unwahrscheinlich.
Immer wieder Erschütterungen
Das Wiener Becken sei immer wieder von Bewegungen in der Erde betroffen wie Geosphere Austria erklärt. Der Bezirk Neunkirchen war 2025 von insgesamt fünf Erdbeben betroffen gewesen. Am 23. September waren im Raum Gloggnitz Erschütterungen der Magnitude 1,2 verzeichnet worden. Am 26. September wurden Erdstöße der Stärke 1,4 sechs Kilometer östlich des Semmerings verzeichnet.
Am 28. September erreichte ein Beben westlich von Gloggnitz eine Magnitude von 2,3. Am 2. Oktober wurden Erschütterungen der Stärke 1,8 im Bezirk registriert.
