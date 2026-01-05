Leichte Verbrennungen: Spital lehnte 19-Jährige ab

Doch Waidhofen, weil nicht schwer verletzt

Der Schilderung entgegnen die Landesgesundheitsagentur (LGA) und das Rote Kreuz, dass es sich glücklicherweise nicht um eine schwerwiegende Verletzung gehandelt hätte. „Im Krankenhaus Waidhofen gibt es keine Unfallstation. Weil das Ausmaß aber eben nicht schwerwiegend war, hatte man die Intention, die Frau deshalb nach Waidhofen zu bringen. Die Notärztin hat in Folge direkt Kontakt aufgenommen und die Patientin konnte letztendlich in Waidhofen ambulant versorgt werden“, heißt es vom Roten Kreuz. So ein Vorfall sei nicht alltäglich und hätte mit dem Spital gemeinsam gelöst werden können.