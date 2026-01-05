„Ist keine Delle, sondern De-Industrialisierung“

2500 Arbeitsplätze in kürzester Zeit weg

Alleine seit dem dritten Quartal 2023 sind in der Tiroler Industrie mehr als 2500 Arbeitsplätze verloren gegangen. „Das ist keine Konjunkturdelle, sondern das ist De-Industrialisierung in Echtzeit“, brachte es Kloger auf den Punkt. Und er rief in Erinnerung, dass man schon seit vielen Jahren vor einer Abwanderung warnen würde. Jetzt sei diese eingetreten.

Der Verlust der Arbeitsplätze liege nicht etwa an einer mangelnden Qualität der Produkte, „wir verlieren sie, weil wir schlicht zu teuer geworden sind“.