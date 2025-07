Der Kühlschrank-Killer: Erstes Opfer seit Juni tot

Leichenteile im Gebüsch am Stadtrand gefunden

Die Leichen der beiden Frauen waren laut den Ermittlern in der Wohnung versteckt. Bei einer der beiden Leichen seien Körperteile abgetrennt worden. Manche davon hätten Ermittler in einem Gebüsch am Stadtrand von Zwiesel gefunden, wo sie mutmaßlich abgelegt worden waren.