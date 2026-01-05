Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie im Trentino!

Wiener Base-Jumper (44) tödlich verunglückt

Sport-Mix
05.01.2026 14:39
Der Monte Brento wurde einem Base-Jumper aus Wien zum Verhängnis. (Symbolbild)
Der Monte Brento wurde einem Base-Jumper aus Wien zum Verhängnis. (Symbolbild)(Bild: AFP/APA/Marco Bertorello)

Ein in Wien lebender Base-Jumper ist am Montag nach einem Sprung vom Berg Brento im norditalienischen Trentino ums Leben gekommen. Ein Begleiter filmte zunächst die tragische Aktion und setzte schließlich sofort einen Notruf ab. Jede Hilfe kam allerdings zu spät. 

0 Kommentare

Der 44-jährige Base-Jumper befand sich in Begleitung eines Freundes, der den Sprung filmte, als er vermutlich die Kontrolle verlor und an einem steilen Hang der darunterliegenden Felswand abstürzte, wie die Rettungseinheiten  bestätigten. Der Begleiter setzte den Notruf über die europaweite Notrufnummer 112 ab.

Die zentrale Leitstelle alarmierte einen Rettungshubschrauber, der den Basejumper bei einem ersten Überflug lokalisierte. Ein Hubschrauberretter und das medizinische Team wurden daraufhin per Seilwinde abgesetzt, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde anschließend per Hubschrauber in die Ortschaft Gaggiolo di Dro ausgeflogen.

Lesen Sie auch:
Im norditalienischen Trentino ist ein Base-Jumper gegen eine steile Wand geprallt und gestorben ...
Gegen Wand geprallt
Base-Jumper (29) stürzte im Trentino in den Tod
01.01.2026

Nicht die erste Tragödie
Täler im Trentino sind wegen der starken Winde bei Basejumpern besonders beliebt. Immer wieder ereignen sich dort tödliche Stürze. Am 1. Jänner war ein slowenischer Basejumper auf dem Berg Cima Capi zwischen dem Ledrotal und dem Gardasee tödlich verunglückt. Kurz nach dem Sprung prallte der 29-jährige Mann gegen den oberen Teil einer steilen Wand und blieb an dieser mit dem Schirm an zwei Sträuchern vertikal auf einer Höhe von etwa 600 Metern hängen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Sport-Mix
Tragödie im Trentino!
Wiener Base-Jumper (44) tödlich verunglückt
„Krone oder Kasperl“
„Besch…! Die Nebengeräusche aus Norwegen nerven“
Zum siebenten Mal
Duchess Klosterneuburg gewinnt erneut Cupfinale
„Return of the Mac“
Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury kündigt Comeback an
Darts-Weltmeister
Wespe der größte Gegner: Staunen über Luke Littler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine