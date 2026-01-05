In dieses Auto packen Einbrecher Tresor auf Piste

Die Nacht auf Sonntag dürfte – wie berichtet – den Betreibern eines Lokals in Fieberbrunn wohl noch länger in Erinnerung bleiben! Gegen 3.25 Uhr brachen zunächst unbekannte Diebe in die Alm ein und brachen einen Tresor aus der Verankerung. Diesen trugen sie folglich aus dem Gebäude und sorgten danach für eine filmreife Flucht.