In dieses Auto packen Einbrecher Tresor auf Piste

Der Fall eines gestohlenen Tresors, bei dem Diebe über eine Skipiste zu ihrem Auto flüchteten, sorgte für Aufsehen. Nun tauchten Fotos auf, die die Verdächtigen zeigen. Auch die „Krone“-Community diskutierte mit.
Die Nacht auf Sonntag dürfte – wie berichtet – den Betreibern eines Lokals in Fieberbrunn wohl noch länger in Erinnerung bleiben! Gegen 3.25 Uhr brachen zunächst unbekannte Diebe in die Alm ein und brachen einen Tresor aus der Verankerung. Diesen trugen sie folglich aus dem Gebäude und sorgten danach für eine filmreife Flucht.
Quer über Skipiste geschleppt
Sie schleppten den Schrank quer über eine angrenzende Skipiste und verluden ihn dort in einen Pkw. Zeugen sahen sie beim Verladen und setzten den Notruf ab. Wie dies ablief, zeigen nun Bilder. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren es zwei Täter“, erklärte die Polizei in Fieberbrunn auf Nachfrage der „Krone“.
Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Beamte der nahe gelegenen Polizeiinspektion Saalfelden in Salzburg konnten zwei Rumänen im Alter von 47 und 50 Jahren festnehmen. Weitere Ermittlungen laufen jedoch.
Zudem bestätigte die PI Fieberbrunn, dass das Fluchtfahrzeug zuvor im Schnee hängengeblieben wäre: „Das Auto anschieben oder helfen, musste aber wohl niemand.“
„Die werden immer frecher!“
Dass es sich dabei um keinen alltäglichen Coup handelte, zeigt auch die Reaktion bei den „Krone“-Usern. Ein Leser hält das Vorgehen etwa für besonders dreist: „Die Diebe werden immer frecher!“
Ein anderer hätte etwa einen Vorschlag für das Duo parat, damit sie sich das nächste Mal zu keiner Straftat hinreisen lassen: „Ich hätte veranlasst, dass DIE den Tresor retour tragen müssen.“
