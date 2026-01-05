Vorteilswelt
Foto aufgetaucht

In dieses Auto packen Einbrecher Tresor auf Piste

Tirol
05.01.2026 18:00
Ein aufgetauchtes Foto zeigt das mutmaßliche Fluchtfahrzeug.
Ein aufgetauchtes Foto zeigt das mutmaßliche Fluchtfahrzeug.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Der Fall eines gestohlenen Tresors, bei dem Diebe über eine Skipiste zu ihrem Auto flüchteten, sorgte für Aufsehen. Nun tauchten Fotos auf, die die  Verdächtigen zeigen. Auch die „Krone“-Community diskutierte mit.

0 Kommentare

Die Nacht auf Sonntag dürfte – wie berichtet – den Betreibern eines Lokals in Fieberbrunn wohl noch länger in Erinnerung bleiben! Gegen 3.25 Uhr brachen zunächst unbekannte Diebe in die Alm ein und brachen einen Tresor aus der Verankerung. Diesen trugen sie folglich aus dem Gebäude und sorgten danach für eine filmreife Flucht.

Über dieses Teilstück marschierten die Diebe mit dem Tresor in den Händen von der Skihütte bis ...
Über dieses Teilstück marschierten die Diebe mit dem Tresor in den Händen von der Skihütte bis zum Auto.(Bild: ZOOM Tirol)

Quer über Skipiste geschleppt
Sie schleppten den Schrank quer über eine angrenzende Skipiste und verluden ihn dort in einen Pkw. Zeugen sahen sie beim Verladen und setzten den Notruf ab. Wie dies ablief, zeigen nun Bilder. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren es zwei Täter“, erklärte die Polizei in Fieberbrunn auf Nachfrage der „Krone“.

Hier verstauen die Verdächtigen den Tresor in einem Pkw.
Hier verstauen die Verdächtigen den Tresor in einem Pkw.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Beamte der nahe gelegenen Polizeiinspektion Saalfelden in Salzburg konnten zwei Rumänen im Alter von 47 und 50 Jahren festnehmen. Weitere Ermittlungen laufen jedoch.

Zudem bestätigte die PI Fieberbrunn, dass das Fluchtfahrzeug zuvor im Schnee hängengeblieben wäre: „Das Auto anschieben oder helfen, musste aber wohl niemand.“

Lesen Sie auch:
Die nächtliche Fahndung nach den Tätern hatte Erfolg (Symbolbild). 
Zeugen schlugen Alarm
Einbrecher schleppten Tresor über eine Skipiste
04.01.2026

„Die werden immer frecher!“
Dass es sich dabei um keinen alltäglichen Coup handelte, zeigt auch die Reaktion bei den „Krone“-Usern. Ein Leser hält das Vorgehen etwa für besonders dreist: „Die Diebe werden immer frecher!“

Ein anderer hätte etwa einen Vorschlag für das Duo parat, damit sie sich das nächste Mal zu keiner Straftat hinreisen lassen: „Ich hätte veranlasst, dass DIE den Tresor retour tragen müssen.“ 

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Fieberbrunn
Tirol

