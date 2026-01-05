Vorteilswelt
Olympia-Geschichte

„Wir wurden damals als Verliererland belächelt“

Wintersport
05.01.2026 18:30
Ingrid Wendl gewann 1956 in Cortina Bronze im Eiskunstlauf.
Ingrid Wendl gewann 1956 in Cortina Bronze im Eiskunstlauf.(Bild: Rübelt, Lothar)

Die Olympischen Winterspiele steigen heuer erstmals seit 70 Jahren in Cortina – die „Krone“ präsentiert die drei noch lebenden Medaillen-Helden von 1956. Heute: Die bronzene Eiskunstlauf-Lady Ingrid Turkovic-Wendl, die bis heute die jüngste Olympia-Medaillengewinnerin Österreich ist. 

0 Kommentare

„Unglaublich, diese Fotos habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Da, mein Auftritt in Cortina. In diesen schrecklichen Gewändern – das waren Zeiten“, lacht Ingrid Turkovic-Wendl, schwelgt in Erinnerungen. Für die „Krone“ kramte die 85-Jährige das Fotoalbum von damals aus dem Keller, präsentiert dazu stolz ihre Bronzene.

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
