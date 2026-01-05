„Wir wurden damals als Verliererland belächelt“

„Unglaublich, diese Fotos habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Da, mein Auftritt in Cortina. In diesen schrecklichen Gewändern – das waren Zeiten“, lacht Ingrid Turkovic-Wendl, schwelgt in Erinnerungen. Für die „Krone“ kramte die 85-Jährige das Fotoalbum von damals aus dem Keller, präsentiert dazu stolz ihre Bronzene.