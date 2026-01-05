Feuerinferno: Schwestern (14, 15) sterben in Bar

Bei Alterskontrolle geschlampt?

Brisant: Das Gesetz im Schweizer Kanton Wallis besagt, dass sich Personen unter 16 Jahren nach 22 Uhr nur in Begleitung ihres gesetzlichen Vertreters oder einer entsprechend bevollmächtigten Person in Bars aufhalten dürfen. Wie „20 Minuten“ berichtet, ist die Alterskontrolle Sache des Inhabers. Ob die acht Todesopfer, die unter 16 Jahre alt waren, in Begleitung waren, ist laut Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud derzeit noch nicht klar – fest steht aber, dass etwa im Fall der verstorbenen Schwestern die Eltern in der schicksalhaften Nacht nicht in der Bar waren. Wie die Minderjährigen in die Bar kamen, sollen die laufenden Ermittlungen aufklären.