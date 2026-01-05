Celtic Glasgow feuert Trainer nach nur 33 Tagen

Nur 33 Tage nach seiner Vorstellung hat sich Celtic Glasgow von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Das gab der schottische Fußball-Meister nach der 1:3-Niederlage am Samstag im „Old Firm“ gegen die Glasgow Rangers bekannt.
Mit der Trennung endet ein großes Missverständnis beim schottischen Traditionsclub. Unter dem 48-jährigen Franzosen gab es in acht Pflichtspielen sechs Niederlagen, darunter ein 1:3 im Ligapokal-Finale gegen St. Mirren. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.
In der Liga belegt Celtic den zweiten Platz – sechs Zähler hinter Tabellenführer Heart of Midlothian und punktgleich mit den drittplatzierten Rangers.
Nancy war erst am 3. Dezember als neuer Trainer vorgestellt worden. Die Amtszeit Nancys war sogar etwas kürzer als die Interimszeit seines Vorgängers Martin O‘Neill, der nach dem Rücktritt von Erfolgscoach Brendan Rodgers am 27. Oktober an der Seitenlinie übernommen hatte.
