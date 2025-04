Paris will Palästinenserstaat anerkennen

Macron schwebt die „gegenseitige Anerkennung“ durch mehrere weitere Staaten bei der Konferenz im Juni vor. „Ich werde es tun (...), weil ich denke, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig sein wird, und weil ich auch an einer kollektiven Dynamik teilnehmen möchte, die es auch allen, die Palästina verteidigen, ermöglichen muss, ihrerseits Israel anzuerkennen“, sagte Macron in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview. Dies würde es auch ermögliche, „klar gegen diejenigen vorzugehen, die das Existenzrecht Israels leugnen“, betonte Macron und verwies auf den Iran.