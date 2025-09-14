Rolle rückwärts: F1-Pilot doch nicht bestraft!

Was war passiert? Der Spanier war in Zandvoort früh mit dem Racing Bulls von Liam Lawson kollidiert und dafür während des Rennens mit einer Zehn-Sekunden-Strafe plus zwei Strafpunkten belegt worden. Sainz reagierte schon damals fassungslos: Am Funk protestierte er, nach dem Zieleinlauf wollte er die Entscheidung persönlich hinterfragen und mit den FIA-Verantwortlichen sprechen.