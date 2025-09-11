Wegen Urlaubsvertretungen keine Post im Sommer?

In Oberösterreich war die Briefzustellung in den Urlaubstagen nicht immer überall zuverlässig. Ob es wohl an den überforderten Ersatzboten lag? Der Post sind keine Auffälligkeiten bekannt.
Zwei Wochen lang hat Herr Albert H. aus Ohlsdorf (OÖ) keine Post bekommen. Es wäre aber sehr wichtig für ihn gewesen, dass ein Dokument rasch den Weg zu ihm findet: „Nachdem meine E-Card abgelaufen war, wurde mir von der ÖGK eine neue ausgestellt, die aber nie angekommen ist.“ Auch eine zweite, neue E-Card ist wohl auf dem Weg verloren gegangen.
Urlaubsvertretung im Einsatz
Auf Nachfrage bei der Post durch die Ombudsfrau-Redaktion erhielten wir folgende Antwort: „Wir vermuten, dass es sich da um einen gewöhnlichen Brief ohne Sendungsverfolgung gehandelt hat. In diesem Fall haben wir leider keine Möglichkeit, den Transportweg oder die Annahme nachzuvollziehen.“ In den vergangenen Wochen seien im betreffenden Rayon Urlaubsvertretungen im Einsatz gewesen, „die trotzdem alle eingelangten Sendungen innerhalb der jeweiligen Laufzeiten zugestellt haben. Uns sind hier keine Auffälligkeiten bekannt.“
Auch bei Nachbarn keine Zustellung
Herr H. ärgert sich über die Antwort der Post. „Ich bin sehr verwundert. Habe nämlich von mehreren Personen gehört, dass sie ebenfalls zwei Wochen lang keine Post erhalten haben – auch nicht die abonnierten Zeitschriften!“
Die Postzustellung funktioniert laut Herrn H. nach Ferienende nun wieder. Er hat auch seine E-Card erhalten. „Wir haben Herrn H.s Nachricht zum Anlass genommen, die entsprechenden Kollegen auf seine Adresse zu sensibilisieren, und werden zusätzliche Kontrollen durchführen, um auch in Zukunft eine korrekte Zustellung aller einlangenden Briefe zu gewährleisten“, verspricht die Zustellungsbehörde.
