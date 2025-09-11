Wegen Urlaubsvertretungen keine Post im Sommer?

Zwei Wochen lang hat Herr Albert H. aus Ohlsdorf (OÖ) keine Post bekommen. Es wäre aber sehr wichtig für ihn gewesen, dass ein Dokument rasch den Weg zu ihm findet: „Nachdem meine E-Card abgelaufen war, wurde mir von der ÖGK eine neue ausgestellt, die aber nie angekommen ist.“ Auch eine zweite, neue E-Card ist wohl auf dem Weg verloren gegangen.