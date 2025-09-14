Männer durch Stichflamme aus Heizstrahler verletzt

Es sollte eigentlich ein gemütlicher Samstagabend werden. Doch dieser endete für drei Männer aus Feldkirchen im Krankenhaus. Der Vorfall passierte in einer Gartenlaube im Garten eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Feldkirchen. Der Bereich wurde mit einem gasbetriebenen Heizstrahler beheizt. Als der Hausbesitzer versuchte, den Heizstrahler abzuschalten, gelang ihm dies nicht.