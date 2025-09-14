Mayer erfüllt sich Traum, Pallitsch im Halbfinale

Zunächst war er lange an zweitletzter Position des 15-köpfigen Feldes gelegen. Nach 800 m rückte er vor, lag dann zwischen dem achten und zehnten Platz und war in der nächsten Runde in einer guten Ausgangsposition, die er in der letzten Kurve schließlich ausspielte und innen auf den sechsten Rang vorlief. So wie er es gewünscht hatte! Denn die Top 6 kamen ins Semifinale am Montagabend (14.30 Uhr MESZ). „Vielleicht geht noch mehr, die Chance lebt!“ Man muss nur dran glauben. Er bedankte sich auch bei Christian Taylor, stellvertretender Leistungssportkoordinator im ÖLV. „Er ist so inspirierend, er hat mir extrem viel Mut gemacht!“