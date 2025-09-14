Verrückt! Der Meister ist Austrias Lieblingsgegner

Ein intensives Spiel wartet

„Aber wenn es uns gelingt, eine Top-Leistung abzurufen, können wir gegen jeden Gegner punkten, davon bin ich überzeugt.“ Helm blieb in den schwierigen letzten Wochen mit Cup- und Europacup-Out und schwachem Ligastart stets ruhig und fokussiert, genießt weiter die Rückendeckung der Klubführung. „Entscheidend ist, dass man in den schwierigen Phasen an die eigenen Stärken glaubt, hart arbeitet und das Glück erzwingt“, sagt Helm über sein Motto als Chefcoach.Kein Grund zum JammernDass nun in der Offensive nach Nik Prelec, Andreas Gruber oder Dominik Fitz auch Maurice Malone (wechselte zu Sturm) weg ist, ist für Helm kein Grund zum Jammern. „Wir haben interessante Spielertypen, gute Optionen.“ Die Austria wird es wohl ähnlich wie gegen Altach anlegen, auf defensive Kompaktheit und offensive Nadelstiche setzen. Kapitän Manfred Fischer erwartet einen heißen Tanz. „Hohe Intensität, viele Zweikämpfe. Die müssen wir für uns entscheiden. Wir haben die Länderspielpause gut genutzt und sind gut vorbereitet!“