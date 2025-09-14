Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturm-Schreck

Verrückt! Der Meister ist Austrias Lieblingsgegner

Bundesliga
14.09.2025 07:08
Brisante Rückkehr: Mani Sarkaria trifft am Sonntag mit der Austria auf seinen Ex-Klub Sturm ...
Brisante Rückkehr: Mani Sarkaria trifft am Sonntag mit der Austria auf seinen Ex-Klub Sturm Graz.(Bild: GEPA)

Ausgerechnet gegen Sturm Graz fühlen sich die Violetten meistens pudelwohl, rufen regelmäßig ihr Leistungs-Maximum ab. Und weisen in den letzten Jahren eine überraschende Bilanz gegen die Steirer auf. „Aber wir sind der Außenseiter“, sagt Cheftrainer Stephan Helm vor dem Sonntagsschlager (17 Uhr). 

0 Kommentare

Nach dem erlösenden 1:0 gegen Altach will die Austria am Sonntag in Graz die erste echte Duftmarke der Saison setzen, bei Meister Sturm bestehen. Und man glaubt es kaum: Ausgerechnet die „Blackies“, also der Meister der Jahre 2024 und 2025, sind für die Violetten so etwas wie der absolute Lieblingsgegner.

Seitenwechsel: Maurico Malone stürmt am Sonntag nicht mehr im Austria-Trikot, sondern in jenem ...
Seitenwechsel: Maurico Malone stürmt am Sonntag nicht mehr im Austria-Trikot, sondern in jenem von Sturm Graz.(Bild: GEPA)

„Eine der größten Herausforderungen“
* Von den letzten sieben Pflichtspielen gegen Sturm verlor die Austria nur eines, gewann dabei viermal.

Gleich fünf dieser sieben Spiele (inklusive zweimal Cup) stiegen im Grazer Stadion, die Austria siegte dreimal ohne Gegentor: am 29. Oktober 2023 in der Liga 1:0, am 1. Februar 2025 im Cup-Viertelfinale 2:0 und am 27. April 2025 in der Liga 1:0. Mit diesem Sieg waren die Veilchen sogar auf Platz eins der Tabelle gestürmt, durften vier Runden vor Schluss vom Titel träumen.

Lesen Sie auch:
Meister Sturm empfängt die Wiener Austria
Bundesliga-Ticker
Sturm gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
14.09.2025

Bringt für heute definitiv ein gutes Gefühl, aber auch nicht mehr. „Ein Auswärtsspiel gegen Sturm ist eine der größten Herausforderungen im österreichischen Fußball“, weiß Trainer Stephan Helm.

Im April 2025 jubelte die Austria in Graz über einen 1:0-Sieg.
Im April 2025 jubelte die Austria in Graz über einen 1:0-Sieg.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Ein intensives Spiel wartet
„Aber wenn es uns gelingt, eine Top-Leistung abzurufen, können wir gegen jeden Gegner punkten, davon bin ich überzeugt.“ Helm blieb in den schwierigen letzten Wochen mit Cup- und Europacup-Out und schwachem Ligastart stets ruhig und fokussiert, genießt weiter die Rückendeckung der Klubführung. „Entscheidend ist, dass man in den schwierigen Phasen an die eigenen Stärken glaubt, hart arbeitet und das Glück erzwingt“, sagt Helm über sein Motto als Chefcoach.Kein Grund zum JammernDass nun in der Offensive nach Nik Prelec, Andreas Gruber oder Dominik Fitz auch Maurice Malone (wechselte zu Sturm) weg ist, ist für Helm kein Grund zum Jammern. „Wir haben interessante Spielertypen, gute Optionen.“ Die Austria wird es wohl ähnlich wie gegen Altach anlegen, auf defensive Kompaktheit und offensive Nadelstiche setzen. Kapitän Manfred Fischer erwartet einen heißen Tanz. „Hohe Intensität, viele Zweikämpfe. Die müssen wir für uns entscheiden. Wir haben die Länderspielpause gut genutzt und sind gut vorbereitet!“

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
183.807 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
128.577 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
121.722 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3019 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2323 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1616 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Bundesliga
Sturm-Schreck
Verrückt! Der Meister ist Austrias Lieblingsgegner
Krone Plus Logo
Stögers Qual der Wahl
„Es wird mir keiner um den Hals fallen, aber …“
Bundesliga-Ticker
Ried gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga-Ticker
Rapid gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga-Ticker
Sturm gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf