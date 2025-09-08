Hier gibt es zu wenig Parkplätze für Behinderte

Praktikable Lösung gesucht

Miriam Burghart von den Kultur-Betrieben Burgenland bezieht dazu folgendermaßen Stellung: „Als größter Kulturanbieter des Landes Burgenland ist es uns ein zentrales Anliegen, allen Besucherinnen und Besuchern einen möglichst barrierefreien Zugang zu unseren Veranstaltungen zu ermöglichen. Wir prüfen derzeit gemeinsam mit dem Eigentümer der Liegenschaft, Landesimmobilien Burgenland, auf Basis der Grundstücksituation, insbesondere da sich Parkflächen auch auf Gemeindegrund befinden, inwieweit eine Anhebung auf die laut ÖNORM geforderte Anzahl möglich ist. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine zukunftsorientierte und praktikable Lösung für zusätzliche behindertengerechte zu erarbeiten und umzusetzen.“