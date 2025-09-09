NÖ: Bus hält nicht mehr direkt vor der Schule

Aus Sicherheitsgründen

„Es tut uns leid, dass Frau G. offensichtlich von einem zum anderen verwiesen wurde. Sowas darf nicht passieren und wir werden das mit unserem Kundenservice besprechen“, entschuldigt sich die zuständige Firma NÖVOG. Warum die betreffende Haltestelle aus dem Programm genommen wurde, rechtfertigt das Unternehmen mit Sicherheitsgründen. „Es gab hier eine extreme Überfüllungsproblematik – die Kinder haben es nicht geschafft, auszusteigen, weil sie im dichten Gedränge nicht aus dem Bus gekommen sind.“ Nun hat man durch eine bessere Aufteilung auf den Stadtbus 1 und die Linie 828 und das Nicht-Anhalten vor dem Gymnasium die Fahrgastströme so umleiten können, dass für alle Gymnasiasten ein sicherer, verlässlicher Schulweg gewährleistet ist.