Nicht schon wieder! Zittern um ÖFB-Legionär

Nicht schon wieder! ÖFB-Legionär Xaver Schlager wurde beim 1:0-Sieg von RB Leipzig gegen Mainz 05 mit einer Muskelverletzung vorzeitig ausgewechselt.
„Wenn man längere Zeit raus war, wie das bei Xaver der Fall gewesen ist, wirst du Zeit brauchen, bis du wieder ganz der Alte bist“, hatte Leipzig-Trainer Ole Werner vor dem Spiel noch gemeint. Ehe das Verletzungspech beim 27-Jährigen erneut zuschlug. Erst zu Saisonbeginn hatte er erstmals seit Dezember 2024 wieder ein Bundesliga-Spiel für Leipzig absolviert – gestern musste der Abräumer beim 1:0-Erfolg gegen Mainz nach einer halben Stunde erneut verletzt runter.
„Es ist die Wade“
Abseits des Balles ging Schlager zu Boden – ob es sich lediglich um eine Überbelastung oder eine strukturelle Verletzung handelt, blieb vorerst offen. „Es ist die Wade, am Sonntag wissen wir mehr“, so Leipzig-Geschäftsführer Schäfer. Schlager blickt bereits auf eine lange Verletzungshistorie zurück. Zwei Kreuzbandrisse sowie einige weitere Knieverletzungen bremsten ihn in den letzten Jahren monatelang aus ...
Während Köln Wolfsburg die Geburtstagsfeier verdarb. Nach drei Toren in der Nachspielzeit hieß es zum 80-jährigen VfL-Bestehen 3:3 – ausgerechnet der von Wolfsburg ausgeliehene Jakub Kaminski setzte in Minute 114 den Schlusspunkt. Die Partie war wegen eines Gewitters, einer Pyroshow und eines minutenlangen Einsatzes des Videobeweises dreimal unterbrochen.
Bayern in Torlaune
„Unter fünf Toren wäre für den HSV gut“, hatte Rafael van der Vaart seinem Ex-Verein in München prophezeit. Es ging nicht gut – in Minute 62 traf Bayerns Kane zum 5:0-Endstand.
