Nicht schon wieder! Zittern um ÖFB-Legionär

„Wenn man längere Zeit raus war, wie das bei Xaver der Fall gewesen ist, wirst du Zeit brauchen, bis du wieder ganz der Alte bist“, hatte Leipzig-Trainer Ole Werner vor dem Spiel noch gemeint. Ehe das Verletzungspech beim 27-Jährigen erneut zuschlug. Erst zu Saisonbeginn hatte er erstmals seit Dezember 2024 wieder ein Bundesliga-Spiel für Leipzig absolviert – gestern musste der Abräumer beim 1:0-Erfolg gegen Mainz nach einer halben Stunde erneut verletzt runter.